Na cauda da Europa

Haja alguém que me explique como é que o Ministério da Educação (e não me venham com computadores...) coloca durante um mês (e que seja até num mísero ano lectivo...), em regime de substituição, sem qualquer subsídio de deslocação (ao contrário do que é atribuído a qualquer mísero chefe da nação...), um professor do Porto em Lisboa e um professor de Lisboa em Bragança... Definitivamente, não há vontade política para mudar um concurso de professores cego, surdo e mudo. Ou só a haverá, como sempre, quando lhes tocar a eles, a esses tais nossos míseros chefes.

Nelson Bandeira, Porto

Dos Medos

A Mata Nacional dos Medos é um pulmão verde situado na Margem Sul, abrangendo Caparica e Fonte da Telha. Tem 340 hectares, com pinheiro manso e bravo, arbustos, aroeiras, medronhos, rosmaninhos, tomilhos, águias, mochos, corvos, corujas, texugos, coelhos, ouriços, raposas e cobras. A Mata tem caminhos de areia e terra, abertos por intervenção humana e bem inseridos na paisagem. São percorridos por desportistas e famílias que pretendem desfrutar desta mata e dos miradouros situados no topo das falésias com vista espectacular sobre o oceano.

Há poucos dias uma parte da mata foi invadida por máquinas trituradoras que abateram centenas de árvores, mataram e afugentaram animais, deixando um rasto de destruição. Nos caminhos ao dispor dos visitantes, ficaram pequenos troncos, bem como galhos suspensos nas árvores em risco de caírem, tornando insegura a ida a este local.

Desconhecendo os munícipes o objectivo desta destruição permite-se a congeminação. Será construído mais um bairro social onde não poderá faltar a visão para uma paisagem única, através do acesso directo que aí terão os futuros moradores aos miradouros? O abate justificou-se pela necessidade de madeira para a construção de mais casas na propriedade privada que existe dentro da mata? Porém, seja pelo que for, merece a indignação dos que frequentam o saudável espaço público, autêntico pulmão agora atacado por um certo covid autárquico. Há pois que nos opormos sem tibiezas, sem medos.

Aristides Teixeira

Assim vai este país...

Logo de manhã, tomando a minha habitual bica, acompanhado dos meus habituais jornais, lendo principalmente as “gordas”, às vezes fico perplexo com certas notícias, por exemplo, as de ontem: “Ex-secretário de Estado, a partir de Novembro, passa a auferir mensalmente, 6580 euros"; “Pensões voltam a ter aumento mínimo de 10 euros em Agosto"; “Cerca de 400 mil pessoas já falharam as prestações bancárias, só do empréstimo da casa 37 mil”. Neste país haverá muitas pessoas a ganharem mensalmente os 6580 euros? Dez euros de aumento nas pensões em Agosto chega para pagar o velho galão e a torrada? O 13 de Outubro no Santuário de Fátima é já próxima terça-feira e devido à pandemia o reitor do espaço, padre Cabecinhas, apelou aos fiéis para que não vão a Fátima mas de certeza que vão, na esperança de acontecer um “milagre” que ajude os mais desfavorecidos, e são muitos!

Tomaz Albuquerque, Lisboa