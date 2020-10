Desmame nocturno: quando será o momento certo?

Conseguir que o seu bebé durma a noite toda não é uma batalha a ser vencida, como costuma ser tratado por grande parte da sociedade, que diz “deixa-o chorar”, ou até por alguns terapeutas do sono menos bem formados. O objectivo real passa por a família dormir o que precisa, respeitando as necessidades dos seus membros mais jovens, ou seja, os bebés.

Mais A carregar...

Sabia que dormir a noite toda é um marco no desenvolvimento do bebé, tal como outro qualquer – sentar, andar ou falar – e difere de bebé para bebé? Acredite que, em algum momento do desenvolvimento do seu filho, ele irá dormir a noite toda. Consegui-lo não é uma batalha a ser vencida, como costuma ser tratado por grande parte da sociedade, que diz “deixa-o chorar”, ou até por alguns terapeutas do sono menos bem formados, que fazem uso do choro controlado do bebé. O objectivo real passa por a família dormir o que precisa, respeitando as necessidades dos seus membros mais jovens, ou seja, os bebés, pois estes estão no topo do seu desenvolvimento cerebral, o que ditará os seus anos de vida futuros.

A amamentação, como sabemos, é um processo único e incrível entre o bebé e a mamã, onde todo um circuito hormonal de amor é estabelecido. A amamentação é um apoio nutricional para o bebé, sendo que, se possível, deverá ser a sua única fonte de alimento até aos seis meses de idade. No entanto, mesmo depois dos seis meses, continua a ser um aporte nutricional e ainda um “shot de imunidade” importantíssimo. Sabe-se que a amamentação intervém nos processos de vinculação e pode ainda funcionar como indutor do sono, uma vez que estimula a produção de hormonas favoráveis ao sono da mãe e do bebé. Estes e outros benefícios já estudados fazem da amamentação a escolha número um para muitas mamãs a meio da noite.

No que diz respeito ao processo de amamentação e desmame, devem ser dados passinhos muito pequeninos: a amamentação inicia-se, vai-se alterando progressivamente, inicia-se o desmame, até que a necessidade é deixada pelo bebé. É um processo que envolve suporte de outros, informação e muita paciência, e no qual devemos respeitar sempre o ritmo do bebé.

Existem várias razões para os pais poderem estar a considerar iniciar o desmame nocturno, como sejam: o cansaço dos pais, estar a pensar em ter outro bebé e algumas situações de crise. O melhor que podem fazer é ouvir a sua própria intuição, perceber que irão ouvir muitas opiniões externas, mas que os seus instintos serão sempre a melhor escolha. Importa, no entanto, informarem-se acerca das diferentes ideologias científicas, percebê-las e respeitar as ideias que lhes pareçam mais amigas da família (pais e bebé). Devem também perceber se este é o momento mais indicado para iniciar o desmame, tendo em conta a idade do bebé, a fase de desenvolvimento em que se encontra e a sua estabilidade, entre outros factores.

Uma das razões pelas quais muitas vezes os pais pensam na hipótese de iniciar o desmame nocturno é o facto de associarem a necessidade de o bebé mamar de noite com os despertares nocturnos, o que nem sempre está relacionado. Existem outras causas perturbadoras do sono, como problemas de saúde física do bebé, as sestas, os horários e rotinas, o stress, a estimulação diária e o cansaço da criança, entre outras.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As alterações na disponibilidade de amamentação do bebé devem ser reguladas por adaptações progressivas e gentis em termos de limites. Devem ser progressivamente introduzidos limites ao longo do dia, no que diz respeito à disponibilidade, à localização temporal e espacial da amamentação. No entanto, é bom lembrar que a introdução de limites pode ser um processo difícil, tanto para os pais como para os bebés, e até envolver sentimentos contraditórios, sendo por isso um período particularmente sensível.

Se acha que este é o momento ideal para iniciar o desmame nocturno do seu bebé, lembre-se de que não existe uma única forma de o fazer. Considere o seu instinto e não queira fazer tudo de uma vez. É importante saber que isto não é um processo de tudo ou nada, ou seja, implica um processo gradual. Temos de perceber se o bebé está preparado para este processo e, ao mínimo sinal de desconforto, podemos sempre recuar e voltar a fazê-lo mais tardiamente. Quando o bebé passa a conseguir dormir a noite toda sozinho, reflecte sinais de autonomia e auto-estima, o que se revela positivo para o próprio bebé e para a restante família.

Além disso, sabe-se que os bebés que atingem este marco de forma natural, com a ajuda dos seus pais, não costumam retroceder. Já o contrário não se verifica, em relação às “torturas de treino de sono” e a outras técnicas menos gentis. É importante considerar sempre o temperamento da criança, não se esquecer de que ela ainda precisa muito da segurança e do suporte dos pais, e que, se algo correr mal, não existe qualquer problema em voltar atrás.