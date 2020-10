Ainda sabemos ler mapas?

Daqui a algumas décadas (ou menos ainda) talvez sejam muito poucos os que ainda saibam ler mapas, orientar-se com um pedaço de papel, decifrar os pontos cardeais. Uma voz computorizada – a do GPS – diz-nos, a cada segundo, se devemos virar à esquerda ou à direita, sem que para isso tenhamos de saber onde estamos. O que diriam sobre isto o português Álvares Seco ou o belga Ortelius, grandes cartógrafos do século XVI, para quem foi preciso primeiro traçar a terra com os pés e depois usar a matemática e a geografia para construir documentos que marcam a história das viagens? “Eram tarefas em que eles tinham de ir de burro, pelo país inteiro, medir o ponto mais alto, os rios… Todo o trabalho que está por detrás é absolutamente inacreditável”, nota Maria Joaquina Feijão, responsável pela Área de Iconografia e Cartografia da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).

