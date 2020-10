Montebelo Aguieira: um refúgio amigo do bem-estar

Imagine um hotel onde as crianças podem andar a correr livremente e em segurança, um aldeamento que está ao mesmo tempo perto e longe de tudo, ladeado por um grande espelho de água e uma floresta a perder de vista. O Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa é tudo isso e um pouco mais. Situado em Mortágua, no distrito de Viseu e não muito distante da cidade de Coimbra, este resort hoteleiro assume-se como um refúgio amigo do bem-estar, do desporto e das famílias (e também é dog friendly). Dentro ou fora dos seus 21 hectares de área, não faltam propostas para relaxar e aproveitar o que a natureza tem de melhor: dos passeios de barco às aulas de ioga, passando pelos mergulhos na piscina, são várias as actividades sugeridas.

