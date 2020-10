Furacão Delta enfraquece antes de chegar a um Louisiana atormentado por tempestades

O furacão Delta perdeu força durante sexta-feira, depois de se ter atingido uma zona do sudoeste do estado do Louisiana, várias vezes afectado por tempestades este ano, obrigando a população a fugir ao perigo. O mau tempo afectou também a produção de energia na costa do Golfo dos Estados Unidos.

O Delta desceu da categoria 2 na escala Saffir-Simpson (que mede a intensidade das tempestades) para a categoria 1, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC na sigla em inglês) dos Estados Unidos, e deve continuar a diminuir de intensidade durante este sábado.

"É esperado um enfraquecimento esperado durante a noite e no sábado. Prevê-se que o Delta enfraqueça para uma tempestade tropical esta noite e para uma depressão tropical no sábado", avançava na sexta-feira o NHC.

A ameaça de uma nova tempestade, a décima este ano no Atlântico – um recorde que bate os números registados em 1916 – levou a população a precaver-se, temendo danos semelhantes aos provocados pelo furacão Laura, que no final de Agosto deixou milhares de pessoas desalojadas.