Jogos com História: E “Pepe” saiu em ombros

O Campo do Lumiar encheu-se de público naquele dia 16 de Março de 1927 para acolher o jogo particular de futebol entre as selecções de Portugal e de França. Era apenas a segunda vez que os dois países se encontravam à volta de uma bola e na primeira, a 18 de Abril do ano anterior, a vitória sorrira aos gauleses, que em Toulouse triunfaram por 4-2. Mas em Lisboa a história seria bem diferente: com dois golos de “Pepe” na primeira parte e outros dois de José Manuel Martins no segundo tempo, os portugueses levaram a melhor por 4-0. “Pepe”, um talento incrível, saiu em ombros no final. Tinha apenas 19 anos.

Continuar a ler