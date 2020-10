João Almeida gere forças antes da etapa crítica

João Almeida continua a ser o líder da Volta a Itália, honra e fardo que carregará neste domingo, numa etapa fulcral no futuro do português neste Giro – e que será um grande teste à capacidade física e táctica do ciclista das Caldas da Rainha.

Também por isso a etapa deste sábado seria ideal para gerir forças. E assim foi. O pelotão, comandado pela Quick-Step – e com Almeida sempre perto da cabeça do grupo –, permitiu que uma fuga de seis ciclistas ganhasse uma grande vantagem e não só deu “corda” aos fugitivos como rolou tranquilamente durante a etapa, poupando energias para a dura etapa de domingo.

No final, entre os fugitivos, o mais forte foi Alex Dowsett (Israel Start-Up) – ciclista recentemente apresentado nas Histórias do Tour –, que, também motivado por ainda não ter equipa para 2021, saiu do grupo da frente e chegou à meta isolado, um pouco à imagem do que tinha feito Filippo Ganna na etapa 5. Salvatore Puccio (Ineos) e Matthew Holmes (Lotto) completaram o pódio desta etapa 8.

Mais atrás, no pelotão, João Almeida pôde seguir com relativa tranquilidade e nada se passou entre os principais favoritos ao triunfo no Giro, que chegaram quase 15 minutos depois do vencedor do dia.

Para este domingo, antes do dia de descanso, o percurso da etapa 9 traz o maior teste à liderança do português, que terá de passar três contagens de montanha – nenhuma particularmente dura em termos de inclinação absoluta, mas incluídas numa tirada de “sobe e desce” constante durante mais de 200 quilómetros.

Haverá, por certo, luta entre os principais favoritos ao triunfo no Giro e João Almeida parte com alguma margem sobre todos eles: tem, por exemplo, 48 segundos de vantagem para Kelderman, 1m01 para Nibali, 1m19s para Fuglsang ou 1m21s para Kruijswijk.

Saindo da etapa deste domingo vestido de rosa, Almeida terá, em tese, condições para manter a liderança durante mais uma semana, até à etapa 15 (18 de Outubro), dia em que até poderá dispor de uma vantagem ainda maior, fruto do contra-relógio agendado para dia 17.