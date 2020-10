Filipe Albuquerque consegue pole position e pode ser campeão

O piloto português Filipe Albuquerque (Oreca) conquistou neste sábado a quarta pole position consecutiva na European Le Mans Series, desta feita para as 4 horas de Monza, em Itália, prova na qual pode festejar o título no campeonato LMP2.

O piloto de Coimbra somou um ponto extra pelo primeiro lugar na qualificação e parte para esta penúltima prova da temporada com 29 pontos sobre o segundo classificado.

“A posição na grelha é importante, mas não determinante. Muita coisa pode acontecer em quatro horas. O importante é que estamos rápidos e acreditamos num bom resultado. Vencer é o nosso objectivo principal, pois asseguraríamos o título. Seria maravilhoso, mas, no automobilismo, as vitórias só acontecem quando cruzamos a linha de meta. Já vi vitórias escaparem-me por metros. Por isso, é importante não perder o foco e dar o nosso melhor. Os ingredientes estão todos lá”, disse o piloto da United Autosports.

Neste momento, Filipe Albuquerque e o parceiro, Philip Hanson, são os líderes do campeonato LMP2, com 29 pontos de vantagem para o trio de Alex Brundle, Will Owen e Job van Uitert. Sendo campeão em Monza, Albuquerque partirá para a última prova, no Algarve, já sem qualquer pressão.