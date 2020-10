Poemas pianísticos de Vianna da Motta no Museu da Música Portuguesa

Nos últimos seis anos, João Costa Ferreira tem dedicado grande parte da sua actividade artística e de investigação à figura de José Vianna da Motta (1868-1948), em especial às obras para piano menos conhecidas, muitas delas compostas ainda na infância. Depois de algumas apresentações em concerto em Portugal e no estrangeiro (Paris e Bruxelas), 16 dessas peças, escritas entre os 7 e 14 anos e até agora inéditas em disco, encontram-se disponíveis no CD intitulado Poemas Pianísticos, vol. 1, com ilustrações de Mariana, a miserável, colectânea que pretende retratar a precoce criatividade do grande compositor e pianista. O concerto de lançamento realiza-se esta tarde, às 17h30, no Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria (Estoril), no âmbito das comemorações dos 10 anos do MPMP-Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, responsável pela edição.

