Podcast Assim Fala a Ciência: Carlos Herdeiro e os mistérios dos buracos negros

Os buracos negros são buracos? São mesmo negros? Qual é a diferença entre um buraco negro e um buraco de verme? É possível viajar no tempo? No primeiro episódio do podcast Assim Fala a Ciência, Carlos Fiolhais conversa com Carlos Herdeiro, físico-matemático da Universidade de Aveiro, que esclarece vários mistérios sobre os buracos negros, objecto de investigação dos cientistas galardoados com o Prémio Nobel da Física de 2020.

Em conjunto com José de Sande e Lemos, presidente do Centro de Astrofísica e Gravitação do Instituto Superior Técnico, Carlos Herdeiro é autor de um artigo de divulgação científica que é citado no anúncio do Nobel, onde contam a curiosa história — que ouvimos também neste episódio — sobre como os buracos negros acabaram por ter o nome “buracos negros”.

Assim Fala a Ciência é o novo podcast de ciência do PÚBLICO. A cada duas semanas, o físico Carlos Fiolhais e o bioquímico David Marçal conversam com investigadores da rede GPS - Global Portuguese Scientists, dando voz à ciência para furar o ruído da desinformação.

