Jornalismo amplifica desinformação sobre fraude eleitoral nos EUA, alerta estudo de Harvard

Os órgãos de comunicação norte-americanos estão entre os maiores amplificadores de desinformação sobre fraude nas eleições presidenciais de Novembro. É o que sugerem os resultados preliminares de um estudo da Universidade de Harvard, partilhados no começo deste mês, que mostram que receios de manipulação eleitoral nos Estados Unidos estão a ser promovidos, principalmente, por notícias nos média que cobrem as declarações que o Presidente norte-americano Donald Trump faz no Twitter.

“As redes sociais desempenham apenas um papel secundário, de apoio”, resumem os investigadores na apresentação dos resultados. Como tal, alertam, “a principal cura para o distúrbio de desinformação que se observa não é criar mais ferramentas de verificação de factos no Facebook”.

A equipa do Berkman Klein Center, uma instituição de Harvard dedicada a estudos da Internet, examinou 55 mil notícias publicadas em sites de órgãos de comunicação social, 75 mil publicações no Facebook e cinco milhões de tweets. O objectivo era perceber a origem das preocupações sobre fraude em votos enviados por correspondência, um método usado há duas décadas em alguns estados que ganhou importância nacional por causa da pandemia.

Parecer equilibrado

O canal de televisão conservador Fox News é um dos principais responsáveis — mas não é o único.

“O New York Times, o Washington Post e a CNN têm sido bastante consistentes a alertar para falsidades no geral e desempenham um papel importante ao centro do ecossistema mediático. O problema é que sites de órgãos de jornalismo tendem a querer parecer equilibrados”, explica ao PÚBLICO Yochai Benkler, um dos autores do estudo, professor de Direito em Harvard.

“Os órgãos de comunicação social apresentam e introduzem a controvérsia [de fraude eleitoral] como um conflito partidário em que Democratas e Republicanos discordam, em vez de especificar claramente que as alegações não têm base em estudos reais e que todos os estudos existentes na área dizem que é um problema menor”, continua Benkler.

Um artigo recente do New York Times, por exemplo, sobre o encerramento de locais de entrega de votos por correspondência no Texas arrancava com o título “Citando questões de segurança, governador do Texas limita locais de entrega de votos”. Apenas a meio do texto é que surge uma frase a alertar para a falta de provas: “Não há provas que votos por correspondência conduzam a fraude generalizada”, lê-se no sétimo paragrafo. “Debate sobre votações por correio levanta receios de desinformação”, um título de Maio da agência noticiosa Associated Press, é outro exemplo de Benkler.

Os resultados do estudo de Harvard contrariam a ideia popular segundo a qual bots (programas de computador que simulam comportamentos humanos nas redes sociais), autores de clickbait (técnicas sensacionalistas para motivar o clique num conteúdo) no Facebook e trolls russos são os principais amplificadores de desinformação.

Narrativa de Trump

São as declarações de Donald Trump que estão por detrás dos receios na votação por correspondência. “A narrativa é conduzida por Trump e pelo Partido Republicano, geralmente, através de órgãos de comunicação social ou publicações no Twitter de Donald Trump que aparecem em órgãos de comunicação social porque o Presidente as escreveu”, acentua Benkler. “Não é a atenção que recebem no Twitter que desencadeia a narrativa.”

Os resultados, porém, não são inéditos. Um estudo anterior do Berkman Klein Centre sobre o ecossistema mediático nos Estados Unidos entre 2015 e 2018 já tinha mostrado que a Fox News era mais influente na propagação de informação falsa do que bots, trolls, e esquemas de clickbait.

A solução não é parar de cobrir as declarações do Presidente. “Se foi o Presidente que disse, é notícia”, reconhecem os investigadores no estudo.

Solução: uma “sanduíche de verdade”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em vez disso, Benkler sugere uma “sanduíche de verdade”, uma ideia partilhada por Margaret Sullivan, colunista do Washington Post. Em vez de tratar qualquer declaração do Presidente como uma potencial manchete, a notícia deve começar pelos factos essenciais (e não pelas palavras do Presidente) e só depois notar que o chefe de Estado comentou algo sobre o tema e, caso seja relevante, contextualizar as declarações com estudos e factos.

“É provável que seja necessária uma maior vigilância por parte dos meios de comunicação social profissionais tradicionais, da Associated Press, das redes de televisão, e dos editores locais de canais de televisão sobre se cobrem, e como cobrem, a campanha de Donald Trump”, conclui a equipa de Harvard.