Facebook apaga mais de 270 contas falsas que apoiavam Donald Trump

Mais de 270 contas que utilizavam perfis falsos para comentar artigos de notícias e, muitas vezes, elogiar o Presidente norte-americano, Donald Trump, foram apagadas da rede social Facebook, anunciou a empresa esta sexta-feira. Uma empresa de comunicação digital, sediada no Arizona, que estaria ligada às contas falsas também foi banida do Facebook.

A decisão da gigante tecnológica co-fundada por Mark Zuckerberg surge um mês depois de o jornal The Washington Post ter publicado uma reportagem sobre um grupo “pró-Trump”, conhecido como “Turning Point Action”, que estaria a pagar a adolescentes para fazerem posts de apoio ao Presidente dos Estados Unidos, violando as regras do Facebook.

O Facebook e o Twitter têm estado a remover contas falsas — nos Estados Unidos e em outros países — que tentam interferir no discurso político e influenciar o voto nas presidenciais de Novembro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As contas agora apagadas foram criadas em 2018, mas permaneceram sem actividade até Junho, altura em que começaram publicar posts sobre a pandemia de covid-19, mensagens com críticas ao candidato democrata, Joe Biden, às eleições de 3 de Novembro ou elogios ao actual Presidente e candidato republicano.

Segundo o Facebook, foi possível apurar que as contas eram coordenadas pela empresa de marketing Rally Forje, que também já foi banida da rede social.

Na quarta-feira, a empresa anunciou que iria proibir propaganda política, em publicações sociais ou políticos, no encerramento das urnas de voto para as eleições presidenciais, marcadas para 3 de Novembro. No dia anterior, a rede social indicou que também vai apagar páginas, grupos e contas de Instagram que representam o movimento de extrema-direita QAnon, mesmo que não promovam violência.