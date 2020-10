Consultas por covid nos centros de saúde disparam para mais de 40 mil por semana

O número de consultas por causa da epidemia de covid-19 disparou nas últimas semanas nos centros de saúde. Entre 28 de Setembro e 4 de Outubro os médicos de família fizeram mais de 40 mil consultas, um valor que se aproxima do registado no pico da epidemia, entre o fim de Março e o início de Abril. São sobretudo as crianças e os adolescentes e os adultos entre os 20 e os 49 anos que mais procuram os centros de saúde por este motivo, apesar de a tendência ser crescente em todos os grupos etários e regiões de saúde, revela o primeiro boletim de vigilância epidemiológica da gripe esta quinta-feira divulgado do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge e que inclui agora a vigilância clínica da epidemia de covid-19 em Portugal.

