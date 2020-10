O triângulo PS, BE e PCP pode ter outros vértices

Se na anterior legislatura a época dos orçamentos do Estado era um tempo de duras negociações, mas com o Governo a contar sempre com o conforto mínimo que lhe era dado pela posições políticas conjuntas assinadas com Bloco, PCP e PEV, agora, e sobretudo em tempo de crise económica e sanitária, o xadrez orçamental está mais complicado. Vejamos alguns cenários.

Continuar a ler