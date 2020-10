Aumento extra das pensões arrisca esconder congelamento de sete meses

Se o Governo decidir aplicar o que prevê a legislação sobre a actualização anual de pensões, os pensionistas vão ver as suas reformas congeladas até Julho. Só a partir de Agosto, o executivo começa a pagar o aumento extra de dez e seis euros, conforme os casos, o que significa que o valor mensal da subida das pensões no conjunto do ano será bem menor do que parece.

