Fnac lança concurso de melhor videojogo com prémio de 1250 euros

Pela primeira vez, o Novos Talentos Fnac volta-se para os videojogos. Já conhecido por dar palco a diversas expressões artísticas – como a música, o cinema, a fotografia e a ilustração –, o concurso tem agora uma nova área, tendo em vista o apoio ao desenvolvimento de videojogos para computador e a jovens criadores.

A inscrição é gratuita e a submissão dos projectos deve ser feita até 31 de Dezembro no site oficial da Fnac. A candidatura implica a entrega de um texto informativo sobre a proposta, a build do jogo (conjunto de itens e habilidades que equipam e caracterizam as personagens do jogo), um vídeo de três minutos que mostre o propósito e as capacidades necessárias para o jogar e um trailer do videojogo em questão.

O vencedor recebe um prémio monetário de 1250 euros, um computador portátil e uma licença de um ano da plataforma Unity. Além disso, todo o trabalho de criação do jogo vai ser exposto no Fórum Fnac. A organização vai ainda atribuir duas menções honrosas. Os videojogos dos dois participantes escolhidos vão ser partilhados nas plataformas de comunicação da loja e vão estar disponíveis para download – ​à semelhança do que acontece com o vencedor.

Para participarem, os candidatos têm de ter idade igual ou superior a 18 anos e ser residentes em Portugal. O projecto a concurso não pode ter sido partilhado em plataformas comerciais, mas pode ter sido utilizado em concursos e eventos anteriores. Os participantes podem criar um videojogo novo para entrar no concurso ou entregar um que tenham feito entre 2018 e 2020.

Os júris responsáveis pela avaliação das candidaturas são: Ricardo Flores, director da Lockwood, Isaque Sanches, membro do colectivo A Ludoteca, André Santos, jornalista do Future Behind, e Alexandre Barbosa, jornalista e produtor. A análise dos projectos submetidos vai decorrer entre 4 e 29 de Janeiro de 2021. Os participantes conhecem o veredicto final cerimónia de entrega de prémios que irá decorrer em Fevereiro de 2021. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

