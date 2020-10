Uma resposta à ministra da Justiça

Não é todos os dias que se recebe uma carta da ministra da Justiça, mas foi o que me aconteceu ontem, e não é todos os dias que tento escrever uma crónica compreensível sobre um tema talvez excessivamente técnico, que é o que me está a acontecer hoje. Mas porque acho que se trata de um assunto decisivo para o nosso futuro como portugueses e europeus, peço-vos que me acompanhem enquanto tento.

Continuar a ler