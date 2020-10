Pilares da sociedade

Numa sociedade em constante mudança, e que vai perdendo valores, um dos pilares da mesma é a educação que começa no seio familiar, onde os muitos afazeres dos pais relegam para segundo plano a educação dos filhos, o que tem as suas repercussões, quando terão de ingressar no ensino escolar, através de comportamentos impróprios, sem que as instituições tenham meios humanos suficientes para responder, prevenindo a ocorrências de situações complicadas.

Quando o país se debate com uma crise pandémica, a falta de docentes e auxiliares de educação noticiada recentemente na comunicação social, revela a incapacidade do governo em lidar com um sector importante como o é a educação dos cidadãos, quando diariamente vemos comportamentos que são o espelho da falta de investimento na mesma.

Será que a um governo de simpatias convenientes importa ter como desculpa a falta de conhecimento e educação dos cidadãos para justificar o auto-elogio e culpar as pessoas pelo desnorte educativo, revelado na falta de meios humanos?

Américo Lourenço, Sines

Portugal - o país da Europa que trata pior os velhos?

A chamada terceira idade, vulgo velhos, - prefiro dizer a idade maior, porque é mais elegante e menos depreciativo - costuma ser muito mal tratada neste país, independentemente de quem esteja no Governo. Começa logo na idade da reforma, que já vai a caminho dos 67 anos! Por este andar, não tardará o dia em que vamos trabalhar de bengala e de fraldas. Em França, por exemplo, a reforma é aos 60 anos e por inteiro. Em Portugal, quanto mais séria a pessoa é, mais baixa é a sua reforma! Os aumentos são miseráveis. O último que tive - a minha pensão é de pouco mais de 700 euros e há quem tenha só 200 e 300 - foi de cinco euros, o que, com os descontos, dá um aumento de dois, três euros.

O envelhecimento activo, tantas vezes prometido, não passou do papel. Mais uma promessa não cumprida. A concretizar-se teria, sem dúvida, tornado mais feliz a idade maior. A nossa experiência e saber também de nada servem, o que é um paradoxo. À medida que vamos tendo maior know-how, mais conhecimentos, é que somos postos de parte. Não dá para entender.

Jerónimo de Sousa costuma dizer, e eu até concordo com ele, que o PCP é um partido que conta. Mas, em Portugal, a idade maior não conta. Parece que somos leprosos! O nosso país é capaz de ser mesmo o país europeu que trata pior os velhos. Esquecem-se de um princípio fundamental - tem de se saber dosear a experiência com a juventude.

Simões Ilharco, Lisboa

Construção civil

A manchete do PÚBLICO de 7 de Outubro é uma homenagem aos trabalhadores da construção civil .Vulgarmente conhecidos por “trolhas” constroem as casas do nosso (des)contentamento. A arquitectura, a engenharia e o design de interiores portugueses são reconhecidos internacionalmente. No entanto, nos estaleiros de obras é notória a falta de higienização, enquanto o distanciamento social é impossível de manter face à especificidade do trabalho. Os vínculos precários e a subcontratação devem merecer mais atenção do Governo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim