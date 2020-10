Arábia Saudita: uma paródia da justiça

“Passaram-se dois anos desde que Jamal Khashoggi foi assassinado, mas a Arábia Saudita não foi capaz de nomear ou responsabilizar o cérebro por trás do assassínio”, afirmou, no dia 1, Barbara Trionfi, directora executiva do International Press Institute. “O facto de a Arábia Saudita ter conseguido evitar quaisquer consequências reais para este acto abominável expõe a hipocrisia do discurso dos direitos humanos dos governos que continuam a estender o tapete vermelho para o Reino. Os recentes veredictos no julgamento saudita são uma paródia da justiça que a comunidade internacional não deve aceitar.”

