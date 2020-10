Trump planeia comício amanhã para centenas de pessoas no exterior da Casa Branca

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a planear um evento, no qual pretende discursar para centenas de pessoas no espaço exterior da Casa Branca, no sábado. Os planos já estão a suscitar preocupações sobre a possibilidade de transmissão do novo coronavírus, escreve o The New York Times.

Este plano seria o primeiro evento em que Trump participaria desde que foi diagnosticado, depois de um teste positivo, com covid-19, segundo relataram três fontes que estão a par da intenção do Presidente norte-americano.

Um funcionário da Casa Branca, relata também a agência Reuters, disse que Trump pretende dirigir-se à multidão de uma das varandas, fazendo um discurso sobre o tema da “lei e ordem”. Uma fonte adiantou à mesma agência que a multidão poderá contar com centenas de pessoas, sendo que todas devem usar máscara.

O evento, que foi avançado em primeira mão pela ABC News, dá continuidade ao padrão já revelado por Trump de usar a Casa Branca para eventos partidários, escreve ainda o The New York Times.

O mesmo jornal refere ainda que na Casa Branca e entre os membros da campanha de Trump existem receios em relação ao que o Presidente possa dizer e que o evento acabe por dar ênfase às críticas de que Trump se tem mostrado indiferente em relação a um vírus que já matou mais de 210 mil americanos.