Programa Alimentar Mundial da ONU vence o Prémio Nobel da Paz

O Comité Norueguês do Nobel atribuiu o Prémio Nobel da Paz de 2020 ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (WFP, na sigla em inglês), pela sua liderança no combate à fome em todo o mundo e pelo papel fundamental no apoio às populações que vivem em zonas de conflito.

O WFP é uma agência da ONU, com sede em Roma (Itália) e é a maior organização humanitária a nível mundial. Presta assistência a 97 milhões de pessoas, distribuídas por 88 países.

Berit Reiss-Andersen, presidente do Comité Norueguês do Nobel, justificou a entrega do 101.º Prémio Nobel da Paz ao WFP por ser “uma força impulsionadora nos esforços para prevenir a utilização da fome como uma arma de guerra e conflito”.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, sublinhou: “A necessidade de solidariedade internacional e de cooperação multilateral é hoje mais evidente do que nunca”.

Para a edição deste ano do consagrado galardão estavam nomeadas 211 pessoas e 107 organizações, onde se destacavam a activista ambiental Greta Thunberg e a Organização Mundial de Saúde. A cerimónia de entrega do prémio está agendada para 10 de Dezembro, em Oslo, capital da Noruega.

O Programa Alimentar Mundial sucede, assim, a Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro etíope, vencedor do Nobel da Paz em 2019, pelos seus esforços para “alcançar a paz e a cooperação internacional”, através dos acordos de paz com a Eritreia.

O primeiro Nobel deste ano foi anunciado na última segunda-feira (5 de Outubro) com o Nobel da Medicina atribuído a três cientistas – o norte-americano Harvey J. Alter, o britânico Michael Houghton e o norte-americano Charles M. Rice – pela descoberta do vírus da hepatite C.

Na terça-feira, foi a vez de premiar os avanços no mundo da física com o prémio desta categoria a ser dividido a meio: uma metade para para o britânico Roger Penrose, pela descoberta de que os buracos negros são uma previsão robusta da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, e a outra metade para o alemão Reinhard Genzel e a norte-americana Andrea Ghez, pela descoberta do objecto compacto supermaciço que está no centro da nossa galáxia.

O Prémio Nobel da Química de 2020 foi atribuído a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer A. Doudna, pelo desenvolvimento de um método de edição do genoma, o CRISPR/Cas9. Trata-se de umas tesouras genéticas que conseguem manipular directamente o ADN de uma forma fácil e precisa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quinta-feira, o comité Nobel atribuiu o Prémio Nobel da Literatura à poeta norte-americana Louise Glück, pela “sua inconfundível voz poética, que com austera beleza torna universal a existência individual”. Actualmente a viver em Cambridge, Massachussetts, nos EUA, Glück, de 77 anos, é professora de Língua Inglesa na Universidade de Yale.

O Nobel da Economia será atribuído na próxima segunda-feira (12 de Outubro). Atribuído anualmente, o Prémio Nobel distingue pessoas ou organizações que contribuíram de forma excepcional nas diversas áreas referidas.