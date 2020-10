Aberto novo concurso para reparar tabuleiro inferior da ponte Luís I

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou novo concurso público para a reparação do tabuleiro inferior da ponte Luís I, que liga o Porto e Gaia, por 3,8 milhões de euros, segundo anúncio publicado esta sexta-feira em Diário da República. A obra a realizar neste tabuleiro da ponte sobre o rio Douro tem um prazo de execução de um ano e os empreiteiros interessados têm o prazo de um mês para apresentar propostas.

A obra chegou a ser lançada em 2019 por um valor de dois milhões de euros, mas o concurso ficou deserto. Já a 7 Setembro deste ano, o Governo autorizou a IP a quase dobrar, para os 3,8 milhões de euros, o montante para a reparação do tabuleiro.

Fonte oficial da IP disse então que o novo valor teve em conta não só o facto de o anterior concurso ter ficado deserto, mas também a exigência de trabalhos adicionais por parte da Direcção Geral do Património Cultural.

A ponte está classificada como imóvel de interesse público desde 1982 e insere-se no Centro Histórico do Porto, zona classificada como Património Mundial pela UNESCO.

O processo para reparação do tabuleiro à cota baixa da ponte Luís I prevê a substituição integral da laje do tabuleiro, incluindo passeios. A isto soma-se a introdução de sistema de travamento longitudinal e o reforço dos banzos superiores das vigas, diagonais e montantes por adição de chapas de aço, acrescentou a IP.

Prevê-se ainda a manutenção dos aparelhos de apoio, substituição das juntas de dilatação, reparação das portas de acesso aos encontros e reabilitação dos serviços afectados.

A degradação da Ponte D. Luís I é uma história com vários anos e as obras são há muito reivindicadas por quem faz a travessia, por comerciantes da zona e mesmo pelas câmaras do Porto e Vila Nova de Gaia. Mas a IP sempre garantiu que o piso degradado, a ferrugem e os buracos na estrutura não põem em causa a segurança da ponte.