Joalharia portuguesa cria portal online para atrair novas oportunidades de negócio

Portuguese Jewellery – Shaped With Love dá nome à plataforma digital colectiva de promoção internacional das marcas portuguesas de ourivesaria e relojoaria com venda online que a AORP - Associação da Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, apresenta nesta sexta-feira.

A missão é atrair novas oportunidades de negócio e reduzir o esforço de investimento necessário à transição online das empresas do sector. A plataforma Portuguese Jewellery pretende assumir-se como “o endereço digital da joalharia portuguesa, atraindo novas oportunidades tanto no segmento Business to Consumer, como Business to Business” e rentabilizando o “enorme potencial para o negócio e internacionalização das marcas” que a migração digital representa, define Nuno Marinho, presidente da AORP.

De acordo com os dados da associação, nos últimos três anos o registo de novas licenças para o comércio online no sector aumentou exponencialmente para um total com mais de 600 novos operadores. “Num universo de cerca de quatro mil empresas, esta fatia representa mais de 15%, sendo que acresce sobre o universo de empresas já licenciadas para e-commerce”, destaca Nuno Marinho, alertando que “nem tudo o que reluz é ouro”, e reconhece que “este é um caminho desafiante para as empresas do sector”.

É que se por um lado a proliferação de lojas online “torna o ambiente digital muito competitivo e exige um grande esforço de investimento por parte das marcas”, por outro a legislação aplicada ao e-commerce de joalharia em Portugal “é muito complexa e restritiva, tornando as empresas portuguesas menos competitivas no ambiente digital do que as suas congéneres internacionais”, remata a associação responsável pela plataforma digital.

A associação sectorial decidiu, assim, criar esta plataforma digital Portuguese Jewellery – Shaped With Love, que pretende ser “uma montra representativa da energia e diversidade criativa que caracteriza o sector, fortemente apoiada e alavancada pelas campanhas e acções de comunicação da AORP”.

“Do sangue novo às marcas de luxo, passando pelas empresas que preservam as técnicas e desenhos tradicionais da ourivesaria portuguesa, tem como objectivo aproximar a joalharia portuguesa dos seus públicos, à escala global”, destaca o presidente da associação.

Entre as principais vantagens que o portal trará às empresas aderentes, a associação destaca a promoção internacional, uma vez que a AORP “fará um trabalho intensivo de divulgação” do website junto dos mercados-alvo, seja através de campanhas colectivas de promoção, seja em campanhas segmentadas e showrooms.

A possibilidade de chegar a novos públicos é outro dos trunfos avançados, nomeadamente o “atingir das novas gerações Y e Z, nativas digitais e altamente vocacionadas para o e-commerce e comunicação através de canais digitais e das redes sociais”.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2018 as actividades de ourivesaria e relojoaria abrangiam quase quatro mil empresas, tendo registado um volume de negócios a rondar a casa do um milhão de euros e exportações de 208 milhões de euros contra 169 milhões em 2015.

França, Espanha, Brasil, Hong Kong e Itália são os principais mercados de exportação da ourivesaria portuguesa, enquanto a relojoaria exporta sobretudo, por ordem de importância, para Hong Kong, Estados Unidos, Suíça, França e Emirados Árabes Unidos.