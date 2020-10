Parque de campismo de Mourilhe: quase quatro hectares com vista sobre o rio Douro

Está aberto desde 15 de Agosto, teve inauguração oficial a 13 de Setembro e no fim-de-semana de 3 e 4 de Outubro inaugurou o restaurante. O Parque de Campismo de Mourilhe, em Cinfães, é um dos novos atractivos do município, que dispõe de boas vistas para o rio Douro. Desde que abriu portas, já por lá passaram perto de 300 visitantes nacionais e internacionais.

O parque, com uma área de quase quatro hectares, dispõe de 20 lugares para tendas, nove lugares para autocaravanas e seis bungalows, que têm um quarto, uma casa de banho, uma sala/kitchenette e ainda uma varanda. Além do alojamento, os campistas podem ainda usufruir de spa, de aulas de ioga e fitness, de uma piscina e de um ginásio partilhado com o exterior. Para os mais novos, é disponibilizado um parque infantil e, para quem aprecia a vida do exterior, há uma zona com mesas de merendas, uma mesa de pingue-pongue e um recinto para o jogo da malha.

O restaurante aposta no sabor dos produtos locais. Cecília Beça, responsável pela concessionária Welcome Douro, adianta que pratos típicos como cabrito assado ou vitela arouquesa são cozinhados de forma diferente, dando origem a criações como chanfana de cabrito.

Inserido “numa comunidade afável e num território rico em cultura e tradições”, conforme se lê num comunicado, a equipa do parque está preparada para acompanhar os clientes em tudo o que pretendam conhecer. “Falamos de um concelho que tem terra e tem rio e todos os afluentes são apetecíveis para fazer uma caminhada, um passeio de jipe ou de mota pela serra”, diz à Fugas Cecília Beça.

Sem um público-alvo definido, a responsável acredita que quem escolhe este tipo de estadia procura desfrutar do turismo rural e do encontro com um ambiente tranquilo, sossegado e harmonioso — tudo o que o Parque de Mourilhe oferece. A concessionária pretende “fazer com que o parque seja o ponto de partida para que as pessoas possam desfrutar ao máximo da beleza ímpar da região do Douro”.

Trata-se de um “empreendimento turístico com várias valências que pretende atrair novos públicos ao concelho e à região”, explica Cecília Beça. Os preços de estadia variam consoante a época em que os interessados pretendem visitar o parque. No caso dos bungalows, os valores podem variar entre 80 e 120 euros, sendo que as crianças até aos quatro anos não pagam e as crianças dos cinco aos 11 anos podem pagar entre 10 a 15 euros, dependendo da época.

No caso das autocaravanas, para duas pessoas e incluindo electricidade, os preços variam entre 20 a 30 euros por noite. À semelhança dos bungalows, é gratuito para as crianças com menos de quatro anos. Por fim, a respeito do parque de campismo, até aos 12 metros quadrados, os preços variam entre cinco e sete euros. Se os visitantes pretenderem ocupar mais do que 12 metros quadrados, pagam mais dois euros.

Para usufruir das actividades e espaços comuns do parque é exigida reserva prévia para uma melhor organização do local. Os interessados podem encontrar mais informações na página oficial de Facebook da organização.

