Círculos pintados e uma Fátima diferente. As imagens da preparação do 13 de Outubro

Círculos pintados delimitam a área e distância entre peregrinos. É assim que o Santuário de Fátima se prepara para a próxima grande peregrinação, marcada para 13 de Outubro.

De acordo com o plano já aprovado pela Direcção-Geral da Saúde, a peregrinação de Outubro estará sujeita a fortes restrições, não devendo ser permitida a entrada a mais do que seis mil pessoas no recinto como medida de prevenção à pandemia de covid-19.

Numa nota de imprensa divulgada na semana passada, o santuário mariano informa que, "de acordo com os planos efectuados", estima-se a "presença de cerca de seis mil pessoas no recinto, numa área útil de 48 mil metros quadrados, o que equivale a uma média de 8 m2 por pessoa".

Na peregrinação do 13 de Setembro o acesso ao Santuário de Fátima foi bloqueado quando o local atingiu a lotação máxima permitida no contexto da pandemia. PÚBLICO/Lusa