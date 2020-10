Novo Banco. Fim dos empréstimos ao Fundo de Resolução não poupa défice nem convence Bloco

O Governo já aceitou que não irá, no Orçamento do Estado para 2021, dar autorização para mais um empréstimo ao Fundo de Resolução, para que este possa por sua vez injectar dinheiro no Novo Banco. No entanto, esta medida não só não garante que não haja um novo impacto negativo no défice, como também não chega para ir ao encontro daquilo que são as exigências feitas pelo Bloco de Esquerda para aprovar o orçamento.

