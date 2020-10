Lesados do Banif ameaçam voltar à rua

A Associação de Lesados do Banif (Alboa) não compreende, mas também não desiste. Nove meses depois de a Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados ter entregue o relatório a validar as pretensões dos antigos clientes do banco; já depois de uma decisão sobre a sociedade gestora que vai ficar à frente do fundo de recuperação de créditos, a Patris; e concluído o relatório feito pela Baker Tilly Portugal sobre a resolução do Banif, nada. Silêncio.

