Subdirectora-geral do Património desmente pressões e censura à direcção do Museu do Chiado

Fátima Marques Pereira, subdirectora-geral do Património Cultural, desmentiu esta sexta-feira, num comunicado enviado à agência Lusa, que tenha exercido pressões sobre a direcção do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), no Chiado, ou censurado textos para uma exposição da instituição. De saída das funções que ocupa há apenas oito meses – segundo o Ministério da Cultura, a seu pedido e por “motivos pessoais" –, Fátima Marques Pereira vai deixar o cargo pouco mais de um mês após a tutela ter recebido um relatório relativo à abertura da exposição Dissonâncias, no MNAC, no qual se denunciam tentativas de ingerência nas competências da direcção e no conteúdo de textos curatoriais da exposição, violando o “espírito de autonomia dos museus”.

