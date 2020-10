Ministro do Mar participa em expedição científica na ilha do Porto Santo

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, vai participar numa expedição científica que decorre no Porto Santo de 11 a 18 de Outubro, indicou esta sexta-feira a organização, sublinhando que o governante fará um mergulho com uma equipa de investigadores.

“O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, já confirmou a presença e vai participar numa das nossas actividades, muito provavelmente fará um mergulho connosco no próximo sábado [17 de Outubro]”, disse João Canning Clode, coordenador do grupo MARE-Madeira, responsável pela iniciativa “[email protected] Santo 2020”, que junta investigadores de sete nacionalidades.

A directora regional do Mar, Mafalda Freitas, também anunciou a presença do ministro na ilha do Porto Santo, durante a apresentação da expedição, no Funchal, adiantando que o secretário regional da tutela, Teófilo Cunha, vai acompanhar a visita.

“O grande objectivo desta expedição é caracterizar a biodiversidade marinha do Porto Santo, pois não tem havido muito trabalho científico nos últimos anos”, explicou João Canning Clode, reforçando: “Queremos saber que tipo de biodiversidade existe, mas também queremos saber que tipo de pressões humanas está a influenciar esta biodiversidade.”

Os 25 investigadores (oriundos de Portugal, Alemanha, Áustria, Itália, França, Tunísia e Espanha) estão divididos em equipas que se vão dedicar ao mergulho científico, à caracterização e mapeamento de habitats, amostragem de lixo marinho, ecologia de cetáceos, mar profundo e comunicação.

A expedição “[email protected] Santo 2020” conta com o apoio do Governo da Madeira, através da Direcção Regional do Mar, e da Fundação Rebikoff-Niggeler, que dispõe de um submersível que opera até aos 1000 metros de profundidade.

“O conhecimento sobre os mares da Madeira é essencial para que os políticos possam tomar as suas decisões”, afirmou a directora regional do Mar, sublinhando que a iniciativa é também fundamental ao nível da literacia dos oceanos. “Desta expedição surgirão dois produtos: um documentário e uma publicação bilingue (português e inglês) intitulada Porto Santo Debaixo de Água.”