Médicos que acompanharam mulher em 45 consultas não actuaram para prevenir o seu homicídio

As 45 consultas médicas que uma mulher de 51 anos teve ao longo dos quatro anos que antecederam o seu homicídio, em 2017, foram “oportunidades perdidas” de uma intervenção precoce e eventualmente capaz de ter evitado a sua morte, às mãos do marido. A constatação está no mais recente relatório da Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD), que se dedica a analisar o que correu mal em situações que acabaram por degenerar na morte de alguém.

Continuar a ler