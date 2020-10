Fundo imobiliário Floresta Atlântica está em liquidação

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) é o maior accionista individual (46%) e o único público do fundo Floresta Atlântico, lançado em Abril de 2008 com um capital social de 20 milhões de euros e a duração inicial de 10 anos. Há também quatro bancos com participação no capital – Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola, Novo Banco e Bison Bank (instituição com origem em Portugal, pertencente à Bison Capital Financial Holdings, de Hong Kong) –, assim como uma companhia de seguros e um fundo de investimento.

A 31 de Agosto deste ano, a carteira do Floresta Atlântica era constituída por 460 prédios rústicos (53% prédios rústicos próprios e 47% prédios arrendados), distribuídos por 14 municípios (Bragança, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Guarda, Manteigas, Marvão, Mogadouro, Penafiel, Pinhel, Portalegre, Sabrosa, Vimioso e Vinhais).

O valor global das propriedades sob gestão do Floresta Atlântica ascende a 24.269.389 euros, sendo que a dimensão média de cada prédio rústico é inferior a 10 hectares, excluindo baldios, em que a área média de cada prédio é inferior a 8 hectares. Mais de 95% da área florestal é ocupada por espécies autóctones.

A informação enviada pelo fundo ao PÚBLICO revela que foram “realizadas transações (aquisições e arrendamentos) com 377 proprietários florestais, mais de 87% dos quais com propriedades de área inferior à dimensão mínima economicamente viável”. Também foram realizados “contratos de arrendamento de longa duração com sete conselhos directivos de baldios e juntas de freguesia, que representam cerca de 3800 compartes”, sendo que estas comunidades receberam, até 2018, “cerca de 1,7 milhões de euros em rendas”. Aliás, “boa parte da mão-de-obra” que trabalha nas áreas baldias geridas pelo fundo “é contratada nas freguesias onde estas se localizam”.

Luís Unas, diretor-geral do fundo, explicou ao PÚBLICO que, “em Outubro de 2017, os participantes decidiram prorrogar a sua duração por mais dois anos, até 17 de Abril de 2020” e que, mais tarde, em Outubro de 2019, a assembleia geral de participantes “deliberou não prorrogar o fundo uma segunda vez, o que implicou, de acordo com a lei, a sua entrada em liquidação no dia seguinte ao termo da sua segunda maturidade, no dia 18 de Abril de 2020”.

Um ano para vender os activos

A partir dali, e de acordo com o Regulamento Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC), “o prazo para liquidação – através da venda dos seus ativos – é de um ano a contar da data da entrada em liquidação”.

Apesar de o volume de negócios não estar em queda – 666.314 euros em 2017, 609.508 euros em 2018, e 761.178 euros em 2019 – o montante dos investimentos em gestão de activos florestais está a baixar desde 2017. Foi de 1 356.841 euros nesse ano, caiu para 1.187.068 euros em 2018 e em 2019 já só se investiu 577.556 euros. Até 31 de Agosto, apenas tinha investido 172.558 euros.

Mas é nas rentabilidades anuais do fundo que está o problema. Segundo a informação remetida ao PÚBLICO pelo seu director-geral, desde 2015 que as rentabilidades são sucessivamente negativas. E tal nunca tinha sucedido – com excepção do ano 2009 – desde o seu lançamento. O Floresta Atlântica tinha, pelo contrário, registado rentabilidades positivas significativas em alguns anos da sua actividade (6,94% em 2011; 15,65% em 2013; 3,80% em 2014).

A partir de 2015 foi sempre a cair. Logo nesse ano, a rentabilidade foi negativa (-1,04%) e, desde aí, seguiu no negativo (-9,96% em 2016; -14,84% em 2017; -0,74% em 2018; -2,41% em 2019 e em 2020 já vai com -2,16%).

Luís Unas referiu ao PÚBLICO que, no processo de liquidação do fundo, “a sociedade gestora tem um ano para vender a totalidade dos activos e reembolsar os participantes com as verbas provenientes da mesma”.

Quer isto dizer que, “no final do processo de liquidação, as participações (títulos financeiros) são transformadas (desaparecem) em liquidez” para os seus accionistas. E, para além das comissões de gestão a pagar à sociedade gestora, previstas no Regulamento de Gestão do fundo, “os participantes não incorrem em quaisquer encargos adicionais”.

Participantes podem obter menos-valias

O que pode suceder no final do período de liquidação é que “os participantes poderão obter mais-valias ou menos-valias relativamente ao valor contabilístico do fundo na sua data de início da liquidação, consoante o produto da venda da totalidade dos activos seja superior ou inferior ao valor de 24.269.389 euros”, que é o valor global das propriedades sob gestão do Floresta Atlântica.

O PÚBLICO colocou várias questões ao IFAP sobre a sua participação neste fundo de investimento e as consequências da sua liquidação. Nenhuma das questões foi respondida individualmente. O secretariado do Conselho Directivo do Instituto apenas fez saber que “o IFAP é um dos participantes no Fundo Especial de Investimento Imobiliário Florestal Fechado, pelo que todos os esclarecimentos solicitados deverão ser facultados pela Floresta Atlântica - Sociedade Gestora”.

Em 2008, eram administradores do fundo designados pelo IFAP José Egídio Barbeito e António Luís Jerónimo Lopes.

845 hectares como áreas de conservação

A informação enviada ao PÚBLICO por Luís Unas mostra que “uma parte significativa da área que integra o fundo está sujeita a um estatuto jurídico especial de proteção e gestão”: 1437 hectares na Rede Nacional de Áreas Protegidas (29% da área total) e 1221 hectares na Rede Natura 2000 (24% da área total).

Por outro lado, e de forma a “maximizar o seu contributo” para a conservação da biodiversidade e a cumprir com a norma de gestão florestal FSC, o Floresta Atlântica seleccionou do seu património as seguintes áreas: 845 hectares (18% do património do fundo) como áreas de conservação, sendo que, desta, 709 hectares (15% do património do fundo) correspondem a áreas de protecção, das quais 100 hectares correspondem a cerca de 45 quilómetros de extensão de galerias ripícolas.

Actualmente, 100% do património florestal do fundo está certificado na gestão florestal e nos produtos florestais de acordo com os requisitos do standard FSC (Forest Stewardship Council). Também detém certificação de produção biológica.

2,5 milhões em novos povoamentos

Desde 2009, o Floresta Atlântica investiu um total de 2,5 milhões de euros na instalação de novos povoamentos, dos quais 600 mil euros dizem respeito a povoamentos florestais e 1,9 milhões a regadios para produção de noz, amêndoa e madeira de nogueira.

Os dados revelados ao PÚBLICO mostram que, até ao momento, “foram plantados cerca de 663 hectares, principalmente com pinheiro-bravo, castanheiro, nogueira, carvalho e choupo”. Cerca de 30% destes investimentos foram “realizados em zonas áridas e semi-húmidas secas com problemas relacionados com a desertificação”, nomeadamente degradação da terra e redução da produtividade e diversidade biológica dos ecossistemas.

Quanto à manutenção dos povoamentos, o fundo investiu um total de 2,2 milhões de euros, dos quais 1,6 milhões de euros dizem respeito às operações de manutenção florestal, nomeadamente de controlo de vegetação espontânea, desramações e podas, limpezas do povoamento e aplicação de inóculo para optimização da produção de cogumelos e melhoria da estrutura e fertilidade do solo.

As despesas do Floresta Atlântica com a exploração florestal ascendem aos 2,6 milhões de euros. Estas operações “começaram a ter maior relevância a partir de 2014” e representam, no conjunto, “cerca de 18% dos investimentos totais do fundo”.