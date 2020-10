ASAE apreendeu mais de um milhão de máscaras desde o início da pandemia

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu nos últimos 8 meses 1.123.093 máscaras através de operações de fiscalização por todo o país. A mais recente destas operações resultou na apreensão de 280 mil semi-máscaras EPI, no valor de 47o mil euros, por incumprimento dos requisitos essenciais de segurança por parte dos operadores económicos.

As principais infracções detectadas são o incumprimento dos deveres de distribuidor e do importador, a falta de tradução das informações de segurança e instruções para português e a colocação indevida da marca CE em máscaras EPI e em produtos não conformes com a legislação da União Europeia.

A fiscalização da ASAE tem vindo a desenvolver-se sobre a comercialização de semi-máscaras filtrantes para protecção contra partículas, comercializadas em estabelecimentos físicos e lojas virtuais.

As acções focam-se na verificação das obrigações impostas pela legislação da União Europeia, nomeadamente o cumprimento dos requisitos essenciais de segurança ao longo do circuito comercial e a conservação dos direitos de propriedade industrial

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Agosto tinham sido já apreendidas cerca de 800 mil máscaras.

Texto editado por Ivo Neto