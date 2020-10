PS recusa “impasse” no OE 2021 e regista avanços com o PSD para rever regras da Contratação Pública

Apesar do clima de incerteza apontado pelo BE (e do silêncio dos restantes partidos da esquerda), o PS rejeita que exista um impasse nas negociações do Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021) e sublinha que o documento não pode ser desperdiçado. O deputado socialista João Paulo Correia assinalou algumas medidas que estão a ser negociadas com os antigos parceiros da esquerda (nomeadamente o BE e PCP) e adiantou avanços à direita noutras conversas. É o caso das propostas de alteração apresentadas pelo PSD ao diploma do Governo de revisão do Código de Contratação Pública.

O socialista assinalou progressos na nova prestação social destinada a quem vive abaixo do limiar mínimo de pobreza, no aumento do salário mínimo nacional “para que o objectivo da legislatura (750 euros de salário mínimo) seja atingido” e no aumento extraordinário das pensões, como o PÚBLICO avançou. E apesar das dificuldades assinaladas por Catarina Martins, João Paulo Correia afirmou que “as negociações com o BE e com o PCP têm decorrido com sucesso”. “Muitos desses avanços têm sido construídos à mesa das negociações com o BE e com o PCP”, repetiu.

“Quero acreditar que o registo dado pelo primeiro-ministro no debate de ontem, numa tónica mais amigável, se mantenha como o registo em cima da mesa” em vez de se adoptar um clima de “suspeição” ou “impasse” que “neste momento” não se verifica, insistiu João Paulo Correia.

Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, o vice-presidente da bancada socialista salientou que o PS está em diálogo com todas as forças políticas para aprovar no Parlamento, com o maior consenso político possível, um novo Código de Contracção Pública que permita “minimizar a burocracia e reforçar a transparência”.

“Em sede se Comissão Parlamentar de Economia, o PS está a discutir todas as propostas que os partidos tenham para apresentar. A disponibilidade com o PSD é a mesma com os restantes partidos. O PSD foi um dos que apresentou propostas e no caso concreto o PS manifestou concordância com essas propostas”, justificou.

PSD diz que não há acordo

Horas antes, no final da reunião da bancada social-democrata, o líder parlamentar do PSD, Adão Silva, defendeu que o seu partido “funcionou como travão” à uma “má” proposta de lei inicial do Governo sobre contratação pública.

“O PSD foi desafiado pelo Governo para participar neste processo, quero aqui frisar - porque as palavras são muito importantes -, o PSD não negociou nada com o Governo sobre esta matéria, o PSD fez críticas, objecções e apresentou propostas”, afirmou Adão Silva, em declarações aos jornalistas, depois de notícias sobre a reunião da bancada, de acordo com as quais o PSD está a negociar este assunto com o PS há quatro meses, e já há um acordo de princípio.

Na quarta-feira, durante o debate sobre política geral no Parlamento, o primeiro-ministro disse ter confiança na Assembleia da República no sentido de que se adopte “um sistema que garanta transparência, concorrência, qualidade na adjudicação, mas também que assegure a possibilidade de se executar a tempo e horas, sob pena de se perderem esses recursos”.

“Confio na Assembleia da República e não me passa pela cabeça que o Parlamento, onde o PS não tem maioria, não seja capaz de produzir um quadro legal que reforce a confiança e a eficiência na execução dos fundos comunitários”, disse, aqui em tom de aviso aos deputados.