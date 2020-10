BE diz que quer aprovar OE 2021, mas “intransigência” do Governo está a dificultar negociações

Durante as últimas horas, a negociação do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2021) têm sido, nas palavras da líder do BE, um processo intransigente e vago. Catarina Martins garante que o BE “tem feito um enorme caminho de aproximação” e que a dificuldade está do lado do Governo, que tem resistido às “negociações concretas” com os antigos parceiros da “geringonça”. A coordenadora bloquista admite até que o BE preferia votar a favor (viabilizando o orçamento com mais do que uma abstenção), uma vez que isso representaria um “compromisso e resultado mais forte”, mas avisa que, caso “a intransigência nos pontos fundamentais” se mantenha, então “o BE não poderá votar num orçamento onde não há negociação”.

