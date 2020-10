Aumento extra de dez euros nas pensões dado como certo à esquerda

Duarte Cordeiro anunciou na semana passada que em 2021 haverá um aumento extraordinário das pensões a partir de Agosto, mas não disse de que subida estava a falar. O PÚBLICO apurou que, no âmbito das negociações à esquerda do Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano, o aumento de dez euros é dado como fechado, seguindo o modelo dos anos anteriores.

