“Vários membros do Governo já disseram que me apoiarão”

Ana Gomes assegura ter o apoio de vários ministros do Governo à sua candidatura à Presidência da República e não poupa críticas às alterações que o executivo quer fazer às regras da contratação pública e à não continuidade do presidente do Tribunal de Contas. Defende uma alteração da Constituição que passe os dois mandatos de cinco anos que um Presidente da República pode cumprir para apenas um de sete anos. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do PÚBLICO, a diplomata diz que esta alteração evitaria que o Presidente estivesse no primeiro mandato “a pensar que vai ter de ser reeleito e a condicionar-se, mesmo que inconscientemente, pela necessidade de ser reeleito”.

