No frente a frente entre Mike Pence e Kamala Harris ganhou... a mosca

O debate de quarta-feira, 7 de Outubro, entre candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos contrastou imenso com o debate anterior, entre Donald Trump e Joe Biden. Mike Pence, o actual vice-presidente, e Kamala Harris, a sua opositora, tiveram um debate tão mais calmo que o grande momento da noite não foi uma declaração bombástica, mas sim o voo e repouso de uma mosca no cabelo do vice-presidente.

O insecto, um ponto negro no cabelo branco como giz de Pence, atraiu a atenção da Internet: as redes sociais encheram-se de imagens e vídeos a gozar com a situação, o tema foi tópico de discussão em talk shows e até já existem várias páginas no Twitter dedicadas ao moscardo vice-presidencial.

Num debate de 90 minutos, os dois minutos e três segundos em que a mosca assentou no cabelo de Mike Pence foram considerados os mais notáveis da noite, pelo menos a avaliar pelas reacções nas redes sociais. O insecto já tem, aliás, uma conta no Twitter.

i really did that pic.twitter.com/p5mTvt4gSz — Mike Pence's Fly ?????? (@MikePenceFly___) October 8, 2020

No Twitter, houve empresas como a Ryanair a aproveitar para vender viagens, fazendo trocadilhos entre as palavras “mosca” e “voar”, que se escrevem da mesma maneira ("fly").

A campanha de Trump tentou argumentar que os apoiantes de Kamala Harris e Joe Biden estavam a falar demasiado de uma mosca (tentando assim demonstrar que a candidata a vice-presidente não ganhou o debate).

Mas do lado de Joe Biden, também tirou proveito do momento para introduzir mais um produto na loja online: um mata-moscas com a frase “verdade acima de moscas”, à venda por dez dólares (8,50 euros), que já se encontra esgotado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais populares A carregar...

No seu programa, Stephen Colbert atirou uma série de farpas ao vice-presidente, comentando que “Mike Pence diz tanta treta que atrai moscas”. Já Jimmy Kimmel disse que a mosca é agora “o disfarce de Halloween mais popular de 2020”.