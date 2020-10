Exposição em Penafiel enche ruas de animais para promover adopção

A Câmara de Penafiel colocou nas ruas da cidade cartazes com fotografias de animais de companhia para assinalar o Dia do Animal, que se assinalou a 4 de Outubro. As imagens podem ser vistas até 18 de Outubro, informou esta quinta-feira a autarquia.

A exposição fotográfica ocorre em colaboração com o Centro de Recolha Oficial de Animais de Penafiel e os trabalhos foram realizados por Suzana Vieira, colaboradora daquele centro. O objectivo desta iniciativa é demonstrar o trabalho realizado em prol do bem-estar animal.

Na sua página oficial no Facebook, a autarquia divulgou 20 fotos a animais tiradas por Suzana Vieira Câmara Municipal de Penafiel/Facebook Na sua página oficial no Facebook, a autarquia divulgou 20 fotos a animais tiradas por Suzana Vieira Câmara Municipal de Penafiel/Facebook Na sua página oficial no Facebook, a autarquia divulgou 20 fotos a animais tiradas por Suzana Vieira Câmara Municipal de Penafiel/Facebook Na sua página oficial no Facebook, a autarquia divulgou 20 fotos a animais tiradas por Suzana Vieira Câmara Municipal de Penafiel/Facebook Fotogaleria Câmara Municipal de Penafiel/Facebook

Numa nota à imprensa, a autarquia indica que “continua disponível o programa de apoio à esterilização de animais”, nomeadamente a campanha de incentivo à adopção “Adopte um Amigo. Não abandone!”, que oferece a esterilização, a identificação electrónica, a vacinação e a desparasitação a quem adoptar a partir do canil municipal.

Mais populares A carregar...

Assinala-se, também, que continua em vigor o apoio às famílias mais carenciadas “para a esterilização do seu animal de companhia (cão ou gato), além de haver aulas de treino canino, no parque canino de Penafiel, situado no parque da cidade.