Trump diz que medicamento que recebeu é uma “cura” e será “grátis” para todos

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) afirmou, esta quarta-feira, num vídeo publicado na rede social Twitter que o medicamento que tomou no hospital, regeneron, é uma “cura” para a covid-19.

Donald Trump disse que, com o medicamento que recebeu, se sentiu “bom imediatamente”, mais precisamente “24 horas depois”, algo que caracteriza como “inacreditável”. “Chamo a isto uma cura”, afirmou o actual Presidente.

O Presidente pediu que o medicamento seja aprovado rapidamente pois da sua parte já tem autorização. Trump afirmou que o governo está a tentar arranjar com “emergência” o medicamento em causa e que já têm "centenas de milhares prontos a usar”.

Ao longo do seu discurso Trump repetiu que o medicamento será grátis, especialmente para os seniores. “Quero que toda a gente tenha o mesmo tratamento que o seu Presidente”, acrescentou.

O New York Times avança que o vídeo Trump foi lançado “um dia depois dos assessores terem descartado um discurso ao vivo em todo o país” que mostrava o Presidente “firmemente no comando”. No vídeo, Trump indica que saiu do hospital “há um dia”, quando na verdade foi na segunda-feira, 5 de Outubro.

Donald Trump não recebeu apenas um medicamento. Como noticiado pelo PÚBLICO, Trump recebeu, no mínimo, dexametasona e remdesivir.

Segundo o jornal estadunidense, não é possível saber se o tratamento curou o Presidente pois a maioria das pessoas com covid-19 eventualmente recupera, “e especialistas médicos também disseram que Trump provavelmente ainda está a lutar contra isso [a covid-19]”.

Apesar de Trump acreditar neste medicamento, não há maneira de saber se é seguro e se é realmente uma cura sem testes em larga escala.

Trump diz que medicamento é mais importante que vacina e ataca a China

Para o republicano este medicamento “é mais importante que uma vacina”. Apesar de tudo Trump reconheceu a importância da vacina e acha que a mesma poderia estar pronta “antes das eleições, mas é política”. Ainda assim, diz que nunca nenhum Presidente insistiu tanto com a FDA (Food and Drug Admininstration, a entidade reguladora do mercado farmacêutico dos EUA) como ele.

“A culpa não é nossa, é da China e a China vai pagar um preço alto pelo que fez ao mundo”, acrescentou.

O Presidente dos EUA foi internado na passada sexta-feira depois de ter tido um teste positivo para a covid-19 e regressou na noite de segunda-feira à Casa Branca.

Donald Trump está à procura da reeleição nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos que acontecem no próximo mês, Novembro. O seu oponente, democrata, é Joe Biden que tem estado à sua frente nas sondagens.