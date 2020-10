Seis homens detidos por tentarem raptar governadora do Michigan

Seis pessoas foram presas esta quinta-feira por terem tentado derrubar o governo do estado do Michigan e raptar a governadora, a democrata Gretchen Whitmer.

A alegada conspiração passava por contactar um grupo miliciano, de acordo com o depoimento do agente do FBI, Richard Trask, divulgado esta quinta-feira. “Os nossos esforços expuseram os planos elaborados para pôr em perigo a vida de agentes das forças de segurança, dirigentes governamentais e o público em geral”, disse a procuradora-geral do Michigan, Dana Nessel.

Os suspeitos detidos - Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris e Brandon Caserta - podem ser condenados a prisão perpétua sob acusação de tentar raptar Whitmer, disse o procurador para o Distrito Ocidental do Michigan, Andrew Birge.

Whitmer é do Partido Democrata e é um alvo frequente das críticas do Presidente Donald Trump. No início da pandemia, foi alvo de contestação nas ruas por manter o regime de confinamento no estado. Trump, no Twitter, apelava “libertem o Michigan!”.

Grupos de milícias armadas activos no Michigan chegaram a invadir o edifício do Capitólio estadual.

O nome de Gretchen Whitmer chegou a ser considerado como uma das possíveis candidatas a vice-presidente pelo Partido Democrata.

Em Setembro, Adam Fox publicou numa aplicação de conversas encriptadas que não queria que o exercício final de treino fosse feito na última semana de Outubro porque isso não daria tempo para realizar o rapto antes das eleições de 3 de Novembro, disse o agente Trask.

“O grupo concordou em usar o tempo até ao último exercício de treino para juntar dinheiro para explosivos e outros recursos”, escreveu o agente federal.