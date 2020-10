Trump rejeita debate virtual com Biden

O Presidente dos EUA, Donald Trump, recusou uma proposta de um debate virtual com o seu rival do Partido Democrata, Joe Biden, na corrida à Casa Branca.

“O segundo debate presidencial terá a forma de um debate no qual os candidatos participam a partir de diferentes locais”, disse a Comissão de Debates Presidenciais, num comunicado citado pelo New York Times. A maior preocupação será “garantir a saúde e segurança de todos os envolvidos” para o debate de 15 de Outubro.

A ideia é “ridícula”, reagiu Trump pouco depois do anúncio da proposta, dizendo que nesse caso não iria participar num debate a que chamou “uma perda de tempo”.

O Presidente foi infectado pelo vírus SARS-CoV-2 e saiu do hospital na segunda-feira. A campanha de Trump não tem respondido a questões consideradas essenciais sobre a sua saúde e a sua infecção, incluindo quando é que o Presidente teve o último teste negativo e ainda quando teve o primeiro resultado positivo.

A comissão tinha já anunciado que iria rever as regras, depois do caótico primeiro debate entre Trump e Biden, em que o Presidente se mostrou praticamente incontrolável, interrompendo o seu opositor, e o candidato democrata várias vezes lhe disse para se calar.

Na preparação para o debate dos vices — que decorreu a noite passada, com Mike Pence e Kamala Harris — as duas campanhas negociaram intensamente medidas de segurança, já que há um surto de coronavírus na Casa Branca e um dos infectados, Stephen Miller, é marido da assessora de imprensa de Pence. O compromisso foi a instalação de barreiras de plexiglas que, no entanto, não impedem que haja uma potencial transmissão por aerossóis.​