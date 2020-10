Covid-19. Trump tinha condenado técnica com tecido fetal usada no tratamento que recebeu

O cocktail de anticorpos para a covid-19 que faz parte do tratamento de Donald Trump foi desenvolvido através de células que derivam de tecido fetal, uma prática que o Presidente norte-americano condenou anteriormente, avança o diário New York Times.

Em Junho de 2019, a administração Trump suspendeu o financiamento federal para a maior parte da investigação científica que envolvia tecido fetal recolhido após abortos.

No entanto, na semana passada, Donald Trump recebeu um cocktail de anticorpos monoclonais desenvolvido pelo laboratório Regeneron. O cocktail é composto essencialmente por anticorpos sintetizados em células vivas e administrados a uma pessoa para ajudar o organismo a combater a infecção.

Para desenvolver os anticorpos, o laboratório Regeneron utilizou a 293T, uma linha celular humana que deriva de tecido fetal. As empresas Moderna e AstraZeneca estão também a basear os seus trabalhos de desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19 nesta linha celular.

“As 293T foram usadas para testar a capacidade dos anticorpos de neutralizarem o vírus”, afirmou Alexandra Bowie, porta-voz da Regeneron. “Elas não foram usadas de nenhuma outra forma e o tecido fetal não foi utilizado na investigação”, acrescentou.

Num vídeo divulgado esta quarta-feira, Donald Trump classificou o tratamento desenvolvido pela Regeneron como uma “cura” para a covid-19 e, no mesmo dia, a empresa solicitou uma autorização para o seu uso em situações de emergência à Food and Drug Administration (FDA), organismo que regula o sector do medicamento nos Estados Unidos.