Cinco milhões de infectados depois, Brasil sai do olho do furacão da pandemia

O Brasil atingiu esta semana o patamar de cinco milhões de casos acumulados de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 desde Março, mas o maior país sul-americano parece estar a deixar de estar no epicentro da pandemia. No entanto, muitos dos problemas que fizeram do Brasil um dos pontos críticos nos últimos meses mantêm-se.

Continuar a ler