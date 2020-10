Covid-19: Tribunal Superior anula confinamento em Madrid

O Tribunal Superior de Justiça (TSJ) de Madrid anulou esta quinta-feira as medidas de confinamento impostas pelo Ministério da Saúde de Espanha a dez municípios de Madrid, justificadas com a necessidade de conter o elevado número de contágios pelo novo coronavírus na capital espanhola.

As medidas, que entraram em vigor na passada sexta-feira e afectaram cerca de cinco milhões de madrilenos, proibiam a entrada ou saída dos municípios onde as restrições à circulação estavam em vigor, excepto quando apresentadas justificações, como ir trabalhar, levar crianças à escola ou prestar auxílio a familiares necessitados.

A presidente da comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular, manifestou a sua oposição às restrições impostas pelo Governo de Pedro Sánchez, liderado pelo Partido Socialista (PSOE), alegando que o Ministério da Saúde não tem poder para passar por cima das autoridades regionais, mas prometeu acatar as ordens impostas pelo Ministério da Saúde, contestando-as nos tribunais.

Esta quinta-feira, Ayuso viu o TSJ de Madrid dar-lhe razão, com aquele tribunal a considerar que as restrições impostas em dez municípios madrilenos (Parla, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares e a capital) “afectam os direitos e as liberdades fundamentais”.

O tribunal reiterou ainda que a adopção das medidas por parte do Governo constitui “uma ingerência dos poderes públicos” nos direitos dos cidadãos. “Os direitos fundamentais que a Constituição atribui aos cidadãos não podem ser afectados por qualquer ingerência estatal não autorizada pelos seus representantes através de uma disposição com classificação de lei”, lê-se no despachado emitido esta quinta-feira.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, disse que o Ministério da Saúde adoptará “as decisões jurídicas que melhor protejam a saúde” dos madrilenos e sublinhou que o “plano A, B e C é proteger a saúde pública, sempre com base nas recomendações dos especialistas”. “Temos a certeza que a Comunidade de Madrid apoiará esta abordagem”, disse Illa, numa sessão comissão parlamentar, tendo solicitado uma reunião entre o governo regional de Madrid e Ministério de Saúde para esta tarde.

Com esta decisão do TSJ, as autoridades ficam impedidas de multar - com coimas que podiam variar entre 600 e 600 mil euros - os cidadãos que violem as medidas de confinamento. Enquanto aguardavam pela decisão judicial, as autoridades optaram por não aplicar multas e levar a cabo apenas acções informativas à população.

A anulação do confinamento coincide com a aproximação de um fim-de-semana prolongado em Espanha. Na segunda-feira, os espanhóis celebram a festa de Nossa Senhora do Pilar, e milhares de madrilenos pretendem aproveitar para passar tirar umas curtas férias e passar os três dias nas segundas residências ou no campo.

Com a anulação imposta pelo TSJ, diz o El País, mantêm-se outras restrições que estavam em vigor, como os ajuntamentos reduzidos a seis pessoas, com lotação de 50% nos estabelecimentos comerciais, que têm de fechar o mais tarde às 22h. Nos locais de culto, a lotação continua limitada a um terço, com um máximo de 15 pessoas em cerimónias ao ar livre, ou de dez em espaços fechados.

Na quarta-feira, Espanha contabilizou mais de dez mil infecções por SARS-CoV-2, 2853 delas em Madrid. Desde o início da pandemia, segundo os números da Universidade John Hopkins, o país regista 836 mil casos de coronavírus e mais de 32.5 mil pessoas morreram devido à covid-19.