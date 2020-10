“Falácia” e “propaganda”: Campo Aberto diz que novo PDM não desenha cidade mais verde

O aumento das áreas verdes na cidade do Porto preconizado no novo Plano Director Municipal (PDM), que entrará agora em discussão pública, é para a Campo Aberto uma “falácia” porque esconde outro dado mais importante. A associação ambientalista fala numa “cantiga de embalar” da Câmara do Porto, que garante que o plano para a próxima década é de duplicação destes espaços, e desmonta a argumentação com uma análise mais alargada.

“Esses espaços verdes públicos anunciados vão aparecer em áreas relativamente restritas, que são maioritariamente permeáveis hoje e vão ser urbanizáveis. É verdade que passam a ser espaços públicos e são importantes, mas em termos de funcionamento biofísico o solo permeável é que é importante. E esse diminui”, argumenta José Carlos Marques, um dos fundadores da Campo Aberto.

O argumentário do executivo de Rui Moreira é para o ambientalista uma “técnica de propaganda, consciente ou inconsciente”, que leva os cidadãos a não entender o principal: “Toda essa verdura que a câmara anunciou é uma forma de escamotear o dado principal: a zona verde efectiva diminui”, reforça.

Por causa disso, a Campo Aberto antecipa que o Porto de 2030 possa estar pior do que o actual. “A cidade não vai ser melhor ambientalmente”, afirma convicto. A confirmar-se a “oportunidade perdida” também no caso do terreno da antiga estação ferroviária da Boavista, onde o El Corte Inglés deverá instalar-se, o centro ocidental da cidade tende a “empobrecer” nos próximos tempos, continua José Carlos Marques.

O espaço onde a cadeia espanhola deverá construir poderia ser um jardim, tem defendido a associação ambientalista e outros cidadãos e partidos políticos, e seria até uma forma de Rui Moreira corrigir o “enorme erro” de construção do shopping Cidade do Porto, autorizada no tempo de Fernando Gomes, um processo que ainda corre em tribunal. “O PDM da altura previa a construção de um espaço verde nesse terreno, muito perto deste que agora parece também estar inviabilizado”, lamenta.

Mas há mais. “Parece iminente a perda do jardim da Praça da Galiza”, aponta, referindo-se às obras do metro que prevêem a instalação de uma estação nesse local. “A Metro do Porto diz que irá reconstruir o jardim. Há lá árvores plantadas em 1997, hoje magníficas. Só daqui a 25 anos se conseguirá ter algo igual. E durante os quatro de obras não teremos nada.”

A Campo Aberto não está, por isso, optimista quanto ao futuro da cidade verde. “Na planta do novo PDM, essa zona do centro ocidental, é sobretudo cor de laranja, a cor do espaço construído. As zonas verdes são muito precárias, com excepção do Palácio de Cristal”, aponta.

Cidade mais densa

O novo PDM tenta desenhar uma cidade mais densa em zonas onde a malha urbana está menos consolidada, como arma de combate à carência de habitação da urbe, ao mesmo tempo que persegue uma diminuição da pegada ecológica da mobilidade. Para isso, a autarquia quer criar mais jardins e redesenhar a rede viária de forma a promover deslocações a pé, de bicicleta e em transporte público.

Na reunião de câmara de 28 de Setembro, reservada ao debate do novo PDM, o vereador do urbanismo, Pedro Baganha, sublinhou a existência de uma “estrutura ecológica”, o “esqueleto” deste documento, como uma das suas “grandes novidades” e reforçou a ideia de uma “duplicação do espaço verde” do Porto. Entre as medidas propostas, está o incentivo aos promotores privados para que disponibilizem os seus espaços verdes para usufruto público e a tentativa de fazer coincidir esses mesmos espaços com linhas de água, na promoção de uma “cidade esponja” onde as soluções mais naturais sejam privilegiadas.

Também a desocupação dos logradouros é incentivada, sendo a edificação permitida se as construções tiverem em conta valores arquitectónicos, patrimoniais e ambientais.

A manutenção dos logradouros como pequenos pulmões das cidades é uma mudança urgente e necessária para José Carlos Marques. Apesar de o PDM ainda em vigor já limitar a impermeabilização, a realidade percepcionada é que de poucos cumpriram a norma ao longo dos anos, lamenta. “Passeia-se no centro do porto e vêem-se zonas demolidas onde de certeza que antes havia quintais e agora só se vê solo branco, de areia. Não acredito que em todos eles fosse assim antes.”