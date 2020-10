Câmara do Porto investe 1,5 milhões em reabilitação de túneis

São quase 1,5 milhões de euros para reabilitar “obras de arte” como túneis e passagens inferiores. A Câmara do Porto vai lançar um concurso público com publicidade internacional para a empreitada e fixa um prazo máximo de três anos para a sua realização.

A proposta será levada à próxima reunião de câmara, na segunda-feira, e justifica a intervenção nestas infra-estruturas com o “processo de deterioração elevado” a que as mesmas estão sujeitas, “especialmente quando sujeitos a acções ambientais, da actividade e do funcionamento”.

“Para que uma infra-estrutura apresente num bom nível de satisfação é necessário que todos os seus Elementos Fonte de Manutenção sejam mantidos nas melhores condições de desempenho”, argumenta na proposta a vereadora com os pelouros dos Transportes, Fiscalização e Protecção Civil, Cristina Pimentel.

Vão ser intervencionados os túneis de Ceuta, das Antas, de Goelas de Pau (que liga a Avenida Fernão Magalhães à Praça das Flores), de Faria Guimarães, da Ribeira e do Campo Alegre. Também passagens inferiores rodoviárias e pedonais serão reabilitadas.

O processo será avaliado por um júri já definido pela Câmara do Porto – e que será também votada em reunião do executivo – e o concurso será dividido em cinco lotes, havendo por isso a possibilidade de existirem vários vencedores.