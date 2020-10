Em Braga há um claustro que promove a harmonia entre humanos e outras espécies

A Capela de Guadalupe, exemplar de arquitectura religiosa do século XVIII, erigido num dos altos da cidade de Braga, tem agora um claustro; as suas linhas, porém, datam do século XXI. A estrutura criada em ferro, com jardim interior, inspira-se em dois claustros bracarenses – o da Sé e o do mosteiro beneditino de S. Martinho de Tibães – e, à semelhança desses lugares, incita a alma à contemplação. Eis Refúgio, obra que venceu a primeira edição do prémio Arte Em Espaço Público & Sustentabilidade, inaugurada no passado sábado. “É uma escultura com referências ao património arquitectónico da cidade. O tecto, por exemplo, inspira-se no escadório do Bom Jesus. O espaço é propício ao recolhimento e à meditação”, diz Lorenzo Bordonaro, o autor premiado com uma verba de 7.500 euros.

Esse convite à reflexão encerra, contudo, um propósito: o de se “reconsiderar a relação entre a espécie humana e as outras espécies”, numa fase da história de humanidade “particularmente crítica para a sustentabilidade dos recursos do planeta”, assume o artista italiano, radicado em Lisboa há 18 anos. A escultura é assim “uma proposta de abrigo” para seres humanos, mas também para “a fauna e a flora endémicas de Braga”, acrescenta. Com a luz a entrar pelos intervalos entre os tubos de ferro, o espaço interior de Refúgio está entregue a processos naturais: as plantas semeadas vão crescer, os pássaros vão nidificar e os insectos também vão ter ali espaço.

O “processo de proliferação de outras espécies”, como o designa Lorenzo Bordonaro, pode incentivar os visitantes a “reimaginarem o posicionamento do ser humano no mundo e no ambiente natural”. O autor crê que a obra de arte, agora entregue à urbe bracarense, pode ajudar quem a observa a colocar-se numa “posição de maior horizontalidade para com as outras espécies”.

Além da inquietação que procura despertar sobre a relação entre humanidade e natureza, Refúgio propõe a redefinição da ideia de casa, com a abertura a “modalidades alternativas de se construir e de se habitar”, que tenham “menor impacto sobre o meio ambiente”, diz este artista doutorado em antropologia cultural.

Habituado a explorar os “diversos contextos em que a humanidade faz casa” e a “reinterpretar materiais quotidianos”, Lorenzo Bordonaro encontrou neste prémio destinado a obras de arte baseadas em resíduos um contexto adequado para a concepção Refúgio. Depois da sua proposta ter sido uma das três seleccionadas para a elaboração de uma maquete, entre as 25 candidatas, o artista italiano visitou o campus do grupo dst, que financiou este projecto e já tem apoiado outros, nas áreas da literatura, da fotografia e do teatro, por exemplo.

Nas instalações do grupo empresarial de Braga, essencialmente ligado à construção civil, o escultor reparou nuns tubos quadrados “enferrujados e abandonados ao lado de um armazém”; são os alicerces da sua escultura. “Foi um exercício de criatividade mostrar como um material ligado à indústria pode ser reinterpretado para se criar uma estrutura com plasticidade”, salientou.

Enriquecer o espaço público

Eleita vencedora por um júri de cinco elementos, ligados às artes, às letras e à engenharia, a obra de Lorenzo Bordonaro foi a primeira que esta iniciativa promotora da economia circular deu ao espaço público de Braga. Está previsto que esse gesto se repita no futuro. “Não está ainda definido se a próxima edição vai decorrer para o ano. Poderá ser de dois em dois anos. Mas Braga está nas nossas prioridades para receber estas obras”, adiantou ao PÚBLICO Helena Mendes Pereira, directora e curadora da zet gallery, espaço de arte contemporânea em Braga na origem deste prémio, em parceria com o grupo dst e com o Instituto para a Bio-Sustentabilidade da Universidade do Minho (IB-S).

Graças a uma parceria com o polo de Braga da Universidade Católica, instalado ali perto, a escultura no parque de Guadalupe vai ter sempre uma pessoa para a abrir e para a encerrar, estando acessível aos visitantes entre as 10h00 e as 18h00 nos dias úteis e num horário mais alargado ao fim de semana.