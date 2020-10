FIL reabre nesta quinta-feira com três eventos dedicados à casa

Uma edição especial que reúne, desta quinta-feira até domingo, os eventos SIL - Salão Imobiliário de Portugal, Tektónica - Feira de Construção e Obras Públicas e Intercasa - Living & Design assinala o regresso das feiras à Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Em comunicado, a Fundação AIP, proprietária da FIL, destaca que estas três feiras— dedicados a quem pretende construir e fazer negócios imobiliários, mas também a quem já está na fase de procurar soluções para a decoração da casa— “significam o retomar dos eventos à FIL depois de seis meses em stand-by” devido à pandemia.

“Fazem parte da missão da Fundação AIP de ajudar as empresas a retomarem a sua actividade, de forma profissional e segura, possibilitando-lhes o espaço para a troca de contactos, network e possível concretização de negócios, contribuindo assim para uma retoma gradual da economia, numa altura em que estamos sobre grande pressão económica”, sublinha.

Segundo adianta a organização, o SIL e a Tektónica, que tradicionalmente atraem “um grande número de visitantes profissionais, sendo palco por excelência de reuniões B2B [business to business] e networking, terão uma versão híbrida, em formato presencial e online”.

“Através da plataforma FIL Virtual, disponível em app e web, os expositores e visitantes podem inscrever-se e, após aprovação da organização, poderão, entre outras ferramentas, agendar reuniões B2B virtuais, com agentes nacionais e internacionais; assistir a conferências via livestreaming; aceder ao catálogo dos expositores do evento; fazer matchmaking com outros utilizadores através da análise dos respectivos perfis próprios e realizar videochamadas”, entre outras funcionalidades, explica.

De acordo com a Fundação AIP, “com a utilização da FIL Virtual permite-se que a dinâmica de negócios perdure para além da realização física do evento e que a rede de contactos permaneça onlinepara poder ser consultada até à próxima edição, aumentando assim o retorno do investimento dos expositores e participantes”.

Adicionalmente, esta aplicação “contribui também para o incremento do projecto de internacionalização da organização”, podendo os expositores “contactar de forma mais fácil e prática com empresários e buyers [compradores] estrangeiros”.

Ainda assim, a Fundação AIP encara esta componente digital como “uma complementaridade à exposição física”, que considera “insubstituível”.

Desta forma, tendo por base as normas e directrizes das autoridades de saúde, da Global Association of the Exhibition Industry (UFI) e da European Major Exhibition Centres Association (EMECA), a organização implementou “um plano de contingência adaptado a cada evento que realiza e que integra as medidas e procedimentos indicados por estas entidades”.

A obrigatoriedade do uso de protecção individual, a medição da temperatura à entrada, a colocação de dispensadores de higienização, assim como a marcação de direcções obrigatórias no interior do pavilhão são algumas das medidas que constam neste plano.

Segundo a fundação, esta edição da Tektónica "continuará a premiar a criatividade e inovação”, com a distinção das empresas que mais inovaram com produtos e/ou serviços no último ano, apresentando ainda as Academias (acções de formação avançada) e uma mostra de novos produtos/soluções e tendências, assim como o Espaço Novos Materiais, com destaque para a exposição de novos materiais com envolvimento das universidades e centros de investigação.

Já no âmbito do SIL, decorre nesta quinta-feira a conferência “SIL Investment Pro powered by APPII”, com um painel dedicado ao “Impacto do Covid-19, desafios e oportunidades” no sector, “Imobiliário Green e Imobiliário Next Generation: As implicações das novas realidades europeias no Imobiliário”, “A criação de um mercado de Habitação Acessível” e ainda “Quo Vadis financiamento ao sector imobiliário?”.

Para sexta-feira está agendada uma outra conferência onde serão debatidos o “Contributo do Turismo Residencial para a recuperação económica de Portugal”, a “Regulamentação, fiscalidade, apoios e a responsabilidade dos promotores” e também “A nova procura: requisitos pós-pandémicos de habitação e ambiente”.

O SIL e a Tektónica atribuirão ainda os Prémios Tektónica e os Prémios SIL do imobiliário, onde distinguem empresas que se destacaram em diferentes áreas como sustentabilidade, inovação, reabilitação urbana, entre outras categorias.

Já no âmbito da Intercasa, os visitantes poderão percorrer a exposição, onde a organização destaca o espaço “Ambientes & Tendências” (que reúne os projectos de decoração de vários profissionais de design de interiores), e participar em workshops sobre “Como aplicar o Feng Shui em nossa casa?”, como personalizar mobiliário ou como organizar a despensa e prepará-la para receber produtos a granel.

Esta edição especial do SIL, Tektónica e Intercasa foi inaugurada nesta manhã pelo secretário de Estado Adjunto da Economia, João Neves, e recebe ao início da tarde a visita do presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis. O bilhete conjunto que dá acesso às três feiras está disponível na Internet, pelo valor de cinco euros.