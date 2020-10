Depois de acusar a escola de maus tratos, Paris Hilton envida esforços para a fechar

Paris Hilton, 39 anos, revela uma história até agora desconhecida, no mais recente documentário, This is Paris, onde alega ter sido mental e fisicamente abusada no colégio interno quando era adolescente e que agora está a trabalhar para fechar as portas dessa escola.

O documentário estreou a 14 de Setembro no YouTube e gerou uma onda solidária dos fãs da socialite. “Tenho tido várias pessoas que me escrevem a dizer ‘muito obrigado’”, partilha Hilton, que durante 20 anos manteve em segredo o trauma. Cada vez que tentava contar à família, era castigada, acrescenta.

Mais A carregar...

Na grande revelação, a neta do empresário hoteleiro Barron Hilton, que morreu em Setembro, alega que foi maltratada, colocada em isolamento durante horas e forçada a ingerir medicamentos desconhecidos na Provo Canyon School, no estado de Utah, um dos colégios internos com valência em saúde mental, onde acabou por também ser acompanhada enquanto doente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em resposta às acusações da protagonista, a Provo Canyon School escreveu um comunicado: “Estamos cientes da referência dos meios de comunicação sobre a nossa escola”, informando, ainda, que a Provo foi vendida em Agosto de 2000 pela proprietária anterior. A administração do colégio interno, completa, “nas últimas duas décadas, o tratamento da saúde mental evoluiu de um princípio baseado no comportamento para uma abordagem mais personalizada e informada sobre o trauma”. A Provo Canyon School salvaguarda o empenho e a segurança tanto dos doentes como dos profissionais: “Trabalhamos com indivíduos extremamente complexos que apresentam perigo para nós e para os outros.”

A premissa original do filme era destacar Hilton como uma mulher de negócios e esclarecer os preconceitos errados sobre Paris. No entanto, durante as filmagens a jovem socialite começou a abrir-se com a sua realizadora, Alexandra Dean. “Sinto-me tão confortável com ela e falei-lhe dos meus pesadelos e um pouco sobre a minha história”, referiu.

Se, por falta de coragem, Paris Hilton inicialmente não pretendia abordar o tema do abuso no documentário, acabou por fazê-lo. “A realizadora puxou por mim e fez-me entender que realmente o meu problema pode ajudar muitas pessoas e dar força a outras.” A norte-americana acrescenta que está entusiasmada por usar a sua voz, em vez da voz de bebé que a tornou famosa. “É exaustivo fingir não ter cérebro e ideias do que vai acontecer”, lamenta, destacando que já o faz há muito tempo. “Não sou uma loira burra. Apenas muito boa no que pretendo ser.”