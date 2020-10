Sporting bate FC Porto e conquista Taça de Portugal 40 anos depois

O Sporting conquistou nesta quinta-feira a edição 2019/20 da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o FC Porto na final por 87-78, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Os “verde e brancos”, que ao intervalo perdiam por dois pontos (44-42), voltam assim a conquistar uma Taça de Portugal, 20 anos depois da última vitória, em 1979/80, igualando o Barreirense no terceiro posto das equipas com mais triunfos (seis).

O FC Porto, que era o detentor do troféu, conta com 14 vitórias, sendo que o Benfica lidera o palmarés, com 22 títulos.